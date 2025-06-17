Tutuklu Gökçe'ye nikah fotoğrafı cezası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve CHP’li belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların aileleri Dayanışma Platformu kurdu.

Yenikapı’da düzenlenen kuruluş etkinliğinde konuşan tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe’nin eşi Filiz Gökçe ailelerin bu dönemde ne kadar zorlandığını anlattı.

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"MAYIS AYINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR TESLİM EDİLMEDİ"

Filiz Gökçe, eşinin ve diğer İBB yöneticilerinin tutuklanmasının ardından tutuklu ailelerinin yaşadığı mağduriyetleri aktardı. Gökce, "Bizler sevmenin, umut etmenin ve dayanışmanın önemine inanıyoruz. Edip Cansever’in şiirindeki gibi, karanfili elden ele uzatarak bu kötülüğü aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

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Kamuoyuna yansıyan "fotoğraf krizi"ne de değinen Gökçe, "Basit gibi görünen bu mesele aslında yaklaşımı ve zihniyeti gösteriyor. Eşimle nikah fotoğrafımız bile yok. Mayıs ayında çekilen fotoğraflar dahi tarafımıza verilmedi. Oysa içeride yerlerde yatan, çocuklarından koparılan insanlar var. Biz bununla anılmak istemiyoruz ama bu tablo yaşadıklarımızın sembolü oldu" dedi.

Gökçe, kurulan platformun önemine vurgu yaptı ve umudu kaybetmeyeceklerini ifade etti. Gökce, "El ele karanfillerimizi uzatarak direneceğiz. İyi insanların, vicdanlı insanların bu karanlık günleri aşacağımıza inanıyoruz" dedi.