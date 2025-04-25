Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu odasını paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu odasını paylaştı

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, odasını resmeden bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında "Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler" dedi.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım geldi. İmamoğlu, odasının resmedildiği görüntüyü paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun" ifadelerini kullandı.

"HÜCREMİN DUVARINA ŞANLI BAYRAĞIMIZ ASILI"

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler.

Hücremin duvarına şanlı bayrağımız asılı.

Tüm Türkiye'ye çağrımı yineliyorum. 19 Mayıs'a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk Bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun."

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NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu, başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta da tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

İmamoğlu'nun tutukluluğu sürerken 18 Nisan'da davaların ilk duruşması görülmüş Akın Gürlek davası 16 Haziran'a, ihale davası ise 11 Temmuz'a ertelenmişti.

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