Tutuklu İmamoğlu'ndan Tutdere yorumu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevine iade edilen Abdrurrahman Tutdere için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, "Bu kararın hukuka dönüş için bir başlangıç olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandım.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ev hapsinin kaldırılması sonrası görevine iade edildi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Tutdere'nin görevi başına yeniden geçmesini sosyal medyadan tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:

"Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin, bir itirafçının yalan beyanlarıyla ev hapsine çarptırılıp görevinden uzaklaştırılması, başlı başına bir adaletsizlikti. Bu hukuksuzluktan geç de olsa geri dönülmesi memnuniyet verici. Bu kararın hukuka dönüş için bir başlangıç olmasını temenni ediyorum.

Tutuksuz yargılama, adil yargılanmanın temelidir. Bizim karşı çıktığımız yargılanmak değil, yargılanmadan cezalandırılmak!"