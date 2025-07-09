Tutuklu Mehmet Murat Çalık yine hastanelik oldu! Ameliyat olmuştu...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Mehmet Murat Çalık yine hastanelik oldu! Ameliyat olmuştu...

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yine hastanelik oldu. Çalık cezaevinde fanalaşarak acil servise getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatırılmıştı.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna yönelik endişeler sürerken çalışma lösemi ve lenfoma hastalıklarının yeniden nüksetme ihtimalinin yükselmişti.

Çalık kemik iliğinden alınan örnekte lenfomatik bulgulara rastlanılmasından dolayı ameliyat olmuştu.

Ardından taburcu olan Çalık, tekrar cezaevine nakledilmişti.

Son olarak cezaevinde fenalaşan Murat Çalık hastaneye sevk edildi.

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