Tutuklu Murat Çalık'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Avukatı açıkladı...

2 kez lenfoma kanserini yenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB operasyonunda ‘yolsuzluk’ kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Çalık, cezaevinde ciddi oranda kilo kaybı yaşarken, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti.

Cezaevinde tekrar rahatsızlanan Çalık, anjiyo edilmişti.

Bir süredir sağlık sorunları devam eden Çalık, ilk kemik iliği bulgusunda bir şey rastlanamayınca ikinci kez bugün kemik iliğini Adli Tıp Kurumu’na verecek.

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, ikinci kez kemik iliği biyopsisinin sabah saatlerinde yapıldığını açıkladı.