Tutuklu Murat Ongun'dan o manşete tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Murat Ongun'dan o manşete tepki

İBB'ye yönelik yürütülen"mali suçlar" soruşturması kapsamında 23 Mart günü tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, iktidar medyasından Sabah Gazetesi'nin kendisi hakkında ortaya attığı iddiaya tepki gösterdi.

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart günü, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı operasyonla gözaltına alındı. Ongun, 23 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ederken, iktidar medyasının kantılanamayan ve çoğu yaşan çıkan iddialara devam ediyor. Son olarak Sabah Gazetesi, Ongun'un cezaevine sevk edilirken etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Murat Kapki'ye, “Emrah Bağdatlı’yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de kaçsaydık, aptal mıyız?” dediğini öne sürdü.

eklefoto.png

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iddiayı sert bir dille yalanladı.

"Bugün dahi kapıları açsanız Türkiye’den ayrılmam" diyen Ongun, kendisinin yargılandığı davadan aklanacağını belirterek, "Kurgucu, iftiracılar, yalancılar ve yalan yayıncılar mahkum olacak" ifadelerini kullandı.

"AYLARCA, BENİM KAÇIRDIĞIMI İDDİA ETTİNİZ. ŞİMDİ BANA 'KEŞKE' DEDİRTMİŞSİNİZ"

Daha önce kendisi hakkında farklı iddiaların gündeme taşındığına dikkat çeken Ongun, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

Kafanız yine karışmış. Aylarca, söz konusu kişiyi benim kaçırdığımı iddia ettiniz. Şimdi bana “keşke” dedirtmişsiniz. Sabah gazetesi daha önce Murat Kapki’nin dosyaya giren telefon kaydını yayınladı. Kendisine 2 yıldır randevu vermediğim için bana galiz küfürler ediyordu. Lakin, bugün kendisinden sık sık yardım kartı aldığım iddia edilmiş. Senaryo yine patlak. Murat Kapki’nin iftiralarına karşı ona laf etmem, çünkü kendisi eşiyle tehdit edilmiştir. Ben düşene vurmam. Son söz; ben bu oyunu bozarım. Ne diyordu şarkı; “Üzgünüm Leyla”"

Son Haberler
Köşk yangını kısmen kontrol altına alındı
Köşk yangını kısmen kontrol altına alındı
Yoldan geçerken yaptığı hareket takdir topladı
Yoldan geçerken yaptığı hareket takdir topladı
Bakırköy'de bir kadın bacağından vuruldu
Bakırköy'de bir kadın bacağından vuruldu
Tutuklu Murat Ongun'dan o manşete tepki
Tutuklu Murat Ongun'dan o manşete tepki
Süper Lig'in ilk haftasının liderlik koltuğunda Konyaspor var
Süper Lig'in ilk haftasının liderlik koltuğunda Konyaspor var