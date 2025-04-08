Tutuklu öğrencilerin aileleri isyan ediyor! Ders notları cezaevine alınmadı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan anayasal protestolarda tutuklanan 301 kişi arasında üniversite öğrencileri de yer alıyor. Aileler, çocuklarının sınav döneminde cezaevinde tutulmasının eğitim haklarını engellediğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Anne Baba Dayanışma Ağı’ndan Ercan Özay, Halk TV’de katıldığı programda, tutuklu öğrencilerin sınav dönemine girdiğini ve ders notlarına erişimlerinin sınırlı olduğunu belirtti. Özay, “Bugün sınavları başlıyor. Sınavlara girmemeleri durumunda ciddi bir mağduriyet yaşayacaklar. 18 Nisan’da mahkemeleri var ama bu tarihe kadar içeride tutulmaları, eğitim haklarının gaspı demek” dedi.

DERS NOTLARINA ERİŞİM ENGELİ

Cezaevindeki öğrencilerin ders kaynaklarına erişimlerinin komisyon onayına bağlı olduğunu aktaran Özay, komisyon üyelerinin bayram izninde olması nedeniyle notların henüz değerlendirilmediğini söyledi. Özay, ders notlarının büyük kısmının yabancı dilde olduğunu ve cezaevi görevlilerinin bu notları inceleyip değerlendirme yapabilecek yeterliliğe sahip olup olmadığının belirsiz olduğunu dile getirdi.

Özay, konuyla ilgili açıklamasında; “Çocuklar içeride, moral motivasyonları düşük. Sınavlara nasıl hazırlanacaklar? Üniversitelere de çağrı yapıyoruz; lütfen sınav tarihlerini erteleyin” dedi.

AİLELERDEN ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRI

Aileler, çocuklarının sınavlara hazırlanmakta zorlandığını belirterek üniversitelere sınav tarihlerini erteleme çağrısında bulundu. Dayanışma ağı ayrıca tutuklular arasında bir lise öğrencisinin de bulunduğunu açıkladı.

Bu durum, tutuklu öğrencilerin eğitim hakkı ve cezaevindeki koşulların iyileştirilmesi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda, öğrencilerin eğitim haklarının korunması için daha fazla adım atılması gerektiği yönünde çağrılar yükseliyor.