Tutuklu Rıza Akpolat'ın baldızı hakkında karar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tutuklu Rıza Akpolat'ın baldızı hakkında karar

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat'ın eşinin kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal da gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen Çiğdem Yankılıç Kangal, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Kangal’ın suç örgütü ile bağlantılı olduğu, Akpolat'ın eşinin kardeşi üzerinden para akladığı öne sürüldü. Çiğdem Yankılıç Kangal’ın, bir sırt çantası içerisinde taşıdığı parayı döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Kangal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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