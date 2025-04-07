Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan kayyuma flaş yanıt! Kent lokantaları açıldı...

İBB'ye yapılan operasyonlarda tutuklanan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan X hesabı üzerinden bugün açılan kent lokantalarına ilişkin flaş bir paylaşımda bulundu.

Bir süredir kapalı olan Şişli Belediyesi'ne ait kent lokantaları bugün hizmete açıldı. Kayyumun ilk menüsünde; Sultan çorbası, nohut yemeği, prinç pilavı turşu, ekmek ve su yer aldı.Menü 40 TL'den satışa sunuluyor.

"BAŞKANLIK MAAŞIMLA TÜM YEMEKLERİN ÜCRETİNİ SİZİN ADINIZA ÖDEMEK İSTEDİM"

İBB'ye yapılan operasyonlarda tutuklanan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan X hesabı üzerinden bugün açılan kent lokantalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şahan notunda şu ifadelerde bulundu:

"Kent Lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır. Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim. Kent Lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun"