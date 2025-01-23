Tutuklu Ümit Özdağ'a Reynmen'den destek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanmıştı.

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası ünlü şarkıcı Reynmen'den Özdağ'a destek gecikmedi.

Ünlü isme sosyal medyada 'Sen siyasete girme' yorumları gelince Reynmen kendini tutamadı ve eleştirilere sert çıktı.

Sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bir karesini yayınlayan Reynmen bu paylaşımı ile Zafer Partisi Genel Başkanı'nın yanında olduğu gösterdi.

Reynmen daha sonra kendisine destek verenlere de "Beni savunmayın, ben hepinize kuruğum" ifadelerini paylaştı.