Tutuklu Ümit Özdağ'dan o iki isme teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi'nin tutuklu genel başkanı Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ'ı Ankara'da ziyaret etmişti.

Ümit Özdağ Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini ziyaret etmek için üç kez başvuru yaptığını ancak izin verilmediğini belirterek bir sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri'de beni ziyaret etmek için üç kez başvurmasına rağmen kendisine izin verilmemiştir.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve CHP… pic.twitter.com/IDEgcPGvuu — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 25, 2025

Özdağ'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri'de beni ziyaret etmek için üç kez başvurmasına rağmen kendisine izin verilmemiştir.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte kameralar karşına geçti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve CHP Ankara İl Başkanı Sayın Ümit Erkol'a annem Gönül Özdağ'ı nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim."