Tutukluluğu gündemde olan siyasetçinin tahliyesi için tarih verildi

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm süreci kapsamında, terör örgütü PKK bağlantılı çok sayıda hükümlü ve tutuklu yargılanan kişinin tahliyesi gündemden düşmüyor.

Bu kişilerden biri de HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Süreç ile birlikte Demirtaş'ın tahliyesi sık sık konuşuluyor. Yeni çözüm sürecinde etkin rol alan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Demirtaş'ın üzerini çizdiği de konuşulanlar arasındaydı.

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Öte yandan Kurdistan24’e konuşan Demirtaş’ın avukatlarından Mesut Özer, tahliye gündemine noktaya koyacak çarpıcı bir açıklama yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY TAHLİYE EDİLEBİLİR"

Avukat Özer, Demirtaş’ın önümüzdeki ay tahliye ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Özer, TBMM'de oluşturulacak komisyonun, yasal değişiklikler üzerine çalışacağını ifade etti.

Özer, sürecin bir önceki çözüm sürecinden farklı olduğunu belirterek, "Bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli ve iktidardakiler de sürece destek veriyor ve Kürt sorununun kökten çözülmesi gerektiğinin fakındadırlar" dedi.

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