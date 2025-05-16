Tutukluluğunu sır gibi saklayan iş insanı milyarderin cezaevinde olduğu ortaya çıktı! Türkiye'nin dev holdinginin sahibi...

Büyükçekmece Belediyesi’ne geçtiğimiz günlerde ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca soruşturma açılmıştı. Soruşturmada dikkat çeken bir yeni gelişme yaşandı. Ekol TV’nin haberine göre; soruşturmada turizmci iş insanı ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin tutuklandı.

TUTUKLULUĞUNU SAKLAMAK İSTEDİ

Ekol TV’nin iddiasına göre; tutuklu olan Kemal Şahin, yargı kararını saklamak için yakın çevresine yurt dışında olduğunu aktarıyordu. Kemal Şahin sosyal medya gönderilerinde Mısır programında olduğunu yazmış ve bu programa ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri servis etmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskân aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi talep edilmişti.

TÜRKİYE'NİN DEV HOLDİNGİ

Şahinler Holding, Türkiye'nin önde gelen holding kuruluşlarından biridir ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir dizi şirketi bir araya getirir. 1982 yılında Kemal Şahin tarafından kurulan Santex Tekstil ile başlayan holding, bugün hazır giyim, inşaat, serbest bölge işletmeciliği, turizm, spor ve gıda gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. 170 ülkeye ihracat eden holdingde 30 bin kişi istihdam ediliyor.