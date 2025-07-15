Tütün, eğitim ve gıda fiyatlarındaki artış Hırvat enflasyonunu zirveye taşıdı

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Tütün, eğitim ve gıda fiyatlarındaki artış Hırvat enflasyonunu zirveye taşıdı

Tütün, eğitim ve gıda fiyatlarındaki artış, Hırvatistan’da yıllık enflasyonu son dört ayın zirvesine taşıdı. Ulaştırma fiyatları sabit kalırken, giyimde gerileme yaşandı.

Hırvatistan’da yıllık enflasyon oranı Haziran 2025’te yüzde 3,7’ye yükselerek şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hırvatistan İstatistik Ofisi’nin yayımladığı verilere göre, enflasyon artışı özellikle gıda, alkolsüz içecek, tütün ve eğitim harcamalarındaki yükselişten kaynaklandı. Haziran’da gıda fiyatları yüzde 5,8 artarken, bir önceki ay bu oran yüzde 5,7’ydi.

ULAŞTIRMA SABİT, GİYİM DÜŞTÜ

Tütün ve alkollü içeceklerde yıllık artış yüzde 2’ye, eğitimde ise yüzde 6,1’e çıktı. Ulaştırma fiyatlarında ise bir önceki ay görülen yüzde 1,9’luk düşüş durdu ve bu kalem sabit seyretti. Buna karşın giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yüzde 3,2 gerileyerek dikkat çekti.

AYLIK ARTIŞ SINIRLI KALDI

Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,2 arttı. Bu oran, daha önce açıklanan yüzde 0,3’lük ön tahminin altında gerçekleşti. Enflasyonda bu eğilim, yaz turizminin hareketlenmeye başladığı bir dönemde ekonomideki genel fiyat baskılarının sürdüğüne işaret ediyor.

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