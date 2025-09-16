Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı

2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde, "A2. Sigarayı Bırakma" başlığı altında yer alan "3.4. Kamu kurumlarında sigara bırakma kampanyasının düzenlenmesi" faaliyeti çerçevesinde önemli bir adım atıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, toplumda tütün kullanımını azaltmak ve bireylerin sigarayı bırakma süreçlerini desteklemek amacıyla Dr. Lütfiye Balcı tarafından "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararları" konusunda bilgilendirme eğitimi Eskişehir Din İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimin ardından, katılımcılara "Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Hizmeti" çerçevesinde poliklinik hizmeti verildi. Dr. Lütfiye Balcı'ya ise, Din İhtisas Merkezi Müdür Yardımcısı Ömer Karakaya tarafından kitap takdim edildi.