Tuval seni çağırmıyorsa en iyisi ona dokunmayacak, kirletmeyeceksin

Röportaj: Mayis Alizade

Ünlü yağlıboya ve grafik ustası Aydın Süleymanzade ile Yeniçağ için röportaj yaptık. Süleymanzade’nin öz geçmişi ve sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

1956 Azerbaycan-Bakü doğumlu sanatçı çocuk yaşlarında resim kursuna kaydoldu. Ortaokulu bitirince Bakü’deki Azim Azimzade Yüksek Ressamlık Okulu’nun dört yıllık lisans bölümünü kazanıp dört sene orada okudu. 1981-1987 yılları arasında Sankt-Petersburg’taki dünyaca ünlü V.İ.Muhina Akademisi’nde eğitim gördü. Aynı yıl eğitimini bitirerek Bakü’ye döndü ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990’ların ortalarından İstanbul’a yerleşen Aydın Süleymanzade yaklaşık çeyrek asır İBB’ye bağlı Kültür A.Ş.’de Grafik Atölyesi’nde çalışmalarda bulundu. Halihazırda kendi atölyesinde resim çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniçağ: Hayatınızı sanata adamaya ne zaman karar verdiniz? Nelerden etkilendiniz? Bu işlere nerede başladınız? Biri kolej, diğeri akademi olmak üzere aldığınız uzun soluklu eğitimler sanata bakışınızın şekillenmesinde ne derecede etkili oldu?

Süleymanzade: Çocukluğumda şiire ve resim yapmaya merakım vardı, sonra annem beni resim kursuna kaydettirdi. İşte serüvenim de oradan başladı. Bu yolun ne kadar meşakkatli olacağını hocalarımız bize anlatıyordu. Zaman geçtikçe bu iş okyanusa dalmak gibi bir mesleğe dönüştü. Suyun üzerinde yüzmeye benzemez. Ne kadar derine dalıyorsan hayati riskin de o kadar artıyor. Sanatta ya okyanusun derinliklerine dalacaksın, ya da kıyıda yüzeceksin. Kıyıda yüzenler basit manzaralarla, portrelerle resim yapıp satar. Ya da kovalarla boyaları tuvale döküp, üzerinde yürüyüp soyut sanat adıyla şov yaparlar. Bu adamların hayatları rahat geçer. Rus mizah ustası Arkadiy Raykin “Ressam boyayı alıp tuvalin üzerinde doğru yere koyan insana denir” der. Çok önemsediğim bir laftır. Maalesef günümüzün acı gerçeği de işte bundan ibarettir.

Ama sanat okyanusunun derinliklerine dalmak gibi niyetin varsa, o zaman seni hem acı ve hem de keyifli sürprizlerle dolu bir hayat bekliyor. Buna sanatçı hayatı denir. Hayatın her anını sünger gibi içine çekip, tuvala dökeceksin.

Yeniçağ: Her bir sanatçı gibi istediklerinizi istediğiniz gibi yapamadığınız anlarda "Bu meşakkatli işe neden girdim?" dediğiniz oldu mu? O durumları nasıl aştınız?

Süleymanzade: Hiç öyle düşünmedim. Bekledim. Yapacağın eser ağaç gibidir. Zamanı gelince meyvesini verir. Tuval seni çağırmıyorsa, en iyisi ona dokunmayacaksın, kirletmeyeceksin. Beyaz tuval ruhsuz resimden katbekat iyidir.

Yeniçağ: Eser yarattığınızda en çok nelerden etkileniyorsunuz? Edebiyat, müzik, doğa, resim eserleri v.d.

Süleymanzade: Sanatçı ruhuyla yaşıyorsa her şeyden etkilenir. Zaten etkilenmiyorsa, ölmüş demektir.

Yeniçağ: Çeyrek asır sanat yönetmeni olarak çalıştığınız dönemlerde Türk resim ve grafik sanatıyla ilgili hangi kanılara vardınız? ‘Benim Adım Kırmızı’ romanında Orhan Pamuk "Biz Müslüman bir ülkede resim yapıyoruz" der. Sizin düşünceniz?

Süleymanzade: O zaman Kazimir Maleviç gibi “Siyah Kare”lere devam etmeniz gerekir. Sanatın dini, milliyeti olmaz. Sanat yaşadığımız ve hayal ettiğimiz dünyanın aynasıdır. Felsefenin filtresinden geçmesi gerekir. ‘Çağdaş resim’ adı altında toplumun manevi mahremlerine tecavüz eden eserlere karşıyım.

Yeniçağ: Türkiye’de sanat galericiliğinin, müzeciliğin, müzayedeceliğin ve resim eğitiminin durumu. Özel üniversitelerin adeta hepsinde Güzel Sanatlar Fakültelerinin olmasıyla sanat gelişiyor mu?

Süleymanzade: Sanat galericiliği, müzecilik, müzayedecilik kadar sanat eğitimine de destek olsaydı çok iyi olurdu. Sanat eğitimi her yıl kötüye gidiyor. Binanın önce temelini sağlam yapıp,

sonra mimarisiyle tamamlarsınız. Bir futbolcuya verilen para ile yurt dışından 10 gerçek profesyonel resim hocası davet etselerdi beş senede ciddi gelişim olurdu. Çok yetenekli gençlerimiz var. Adnan Turani, Fikret Mualla, Komet, Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Avni Arbaş v.d. Bunların yerini kimler dolduracak?

Yeniçağ: Sanatçının kendi yapıtlarını hangi kanallar aracılığıyla koleksiyoncularla buluşturmasına sıcak bakıyorsunuz? Sergiler, müzayedeler, doğrudan satışlar?

Süleymanzade: Sergileri tercih ederim. Sanatçı kapı kapı dolaşmaz, davet olunur.

Yeniçağ: SSCB’nin dünya çapındaki bir sanat akademisinde eğitim görmüş ve dünyanın sanat bakımından en zengin kentlerinin birinde uzun süre yaşamışsınız. Sanat bakımından İstanbul ile Sankt-Petersbursg’u kıyasladığınızda ne gibi farklarla karşılaşıyorsunuz?

Süleymanzade: İstanbul ile Sankt-Petersbursg kardeş şehirlerdir. İkisi de büyük düşünürlerin, sanat ve edebiyat dehalarının başkentleridir. İstanbul’da yaşayıp yaratmak her insana nasip olmuyor. Bu kentin sanat geçmişinde payımın olmasından dolayı çok mutluyum.