Tuvalet penceresinden girip evi boşalttılar! Takıların değeri dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuvalet penceresinden girip evi boşalttılar! Takıların değeri dudak uçuklattı

Londra’da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Olay kısa zamanda dünya gündeminde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Londra Metropol Polisi, Bickley Road’daki bir evde yaşanan sıradışı bir hırsızlık olayının ardından soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde üç kişi ev sahipleri içerideyken tuvalet penceresinden içeri girerek eve sızdığı görüldü. Kayıtlara göre hırsızlar, yaklaşık 45 dakika içinde evi boşaltarak olay yerinden ayrıldı.

muc.jpg

TAKILARIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Hırsızların çaldığı altın takıların toplam değerinin yaklaşık 500 bin sterlin olduğu belirtiliyor. Takıların değeri güncel kurla hesaplandığında Türk Lirası olarak 27.369.920,00 TL’ye denk geliyor. Öte yandan bazı takıların aile yadigarı olduğu da paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.


“Bu hırsızlığın maddi boyutu büyük olsa da, manevi kaybın tarifi yok. Birçok parça eşsiz ve tanıdık birinin bu parçaları görmesi ihtimali yüksek.”


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Papua Yeni Gine'de deprem (7 Ağustos 2025)
Papua Yeni Gine'de deprem (7 Ağustos 2025)
Doğan'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret: 'Görüş alışverişi yapıldı'
Doğan'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret: 'Görüş alışverişi yapıldı'
Tuvalet penceresinden girip evi boşalttılar! Takıların değeri dudak uçuklattı
Tuvalet penceresinden girip evi boşalttılar! Takıların değeri dudak uçuklattı
Şarkıcı Mert Demir'e vize engeli
Şarkıcı Mert Demir'e vize engeli
Erzurum'da imza şov! 10 futbolcu birden
Erzurum'da imza şov! 10 futbolcu birden