Kabızlık (Konstipasyon), dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sindirim problemi olarak öne çıktı. Ancak, uluslararası alanda yürütülen bilimsel araştırmalar ve yabancı uzmanların görüşleri, kronikleşmiş kabızlığa karşı alınabilecek dört temel önlemin, uzun soluklu ve kalıcı rahatlama sağladığını gösterdi.

1. Yeterli ve Dengeli Lif Tüketimi Vurgulandı

Kabızlığın önlenmesi ve tedavisindeki bir numaralı adımın, lif açısından zengin beslenmeye geçiş olduğu açıklandı. Yapılan araştırmalar, lifli gıdaların dışkı hacmini artırarak ve su tutarak bağırsak hareketliliğini desteklediğini ortaya koydu.

Önde gelen Amerikalı gastroenterolog ve Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Michael Camilleri, lifin, özellikle çözünmez lifin, "doğal bir süpürge gibi" bağırsakları temizlediğini ve dışkının kolondan geçişini kolaylaştırdığını ifade etti.

Dr. Camilleri, tam tahıllar, kuru erik, kuru kayısı, brokoli, baklagiller ve keten tohumu gibi besinlerin günlük beslenmede artırılmasını kesinlikle önerdi.

2. Su ve Sıvı Alımının Önemi Tekrarlandı

Bilimsel yayınlar, lif tüketimini artıran kişilerin aynı zamanda su alımını da yükseltmeleri gerektiğini gösterdi. ABD Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK) tarafından desteklenen çalışmalar, yeterli suyun, lifin jel oluşturma ve dışkıyı yumuşatma özelliğini maksimize ettiğini belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Braden Kuo, kabızlık şikayeti olan hastaların, özellikle lifli gıdalarla birlikte günde en az 2-2,5 litre su tüketmeleri gerektiğini, bunun bağırsakların kurumasını ve dışkının sertleşmesini engellediğini dile getirdi.

3. Probiyotiklerin Bağırsak Mikrobiyomu Üzerindeki Etkisi Kanıtlandı

Son yıllarda mikrobiyom üzerine yapılan çığır açıcı araştırmalar, probiyotiklerin kabızlık tedavisindeki yerini sağlamlaştırdı. Gastroenterology dergisinde yayımlanan güncel bir meta-analiz, özellikle Bifidobacterium ve Lactobacillus suşlarını içeren probiyotiklerin, bağırsak geçiş süresini kısaltıp dışkı kıvamını iyileştirdiğini kanıtladı.

Fransız Beslenme ve Sağlık Enstitüsü'nden Prof. Dr. Pascale Michel, fermente gıdalar (kefir, yoğurt, lahana turşusu gibi) yoluyla alınan probiyotiklerin, bağırsak florasını dengeleyerek kronik kabızlık semptomlarını önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

4. Düzenli Fiziksel Aktivitenin Harekete Geçirici Rolü Belirtildi

Hareketsiz yaşam tarzının kabızlığın önemli nedenlerinden biri olduğu, bilimsel çevrelerce sıkça vurgulandı. Klinik çalışmalar, düzenli egzersizin kalın bağırsaktaki kas kasılmalarını (peristalsis) uyararak yiyecek atıklarının geçiş hızını artırdığını gösterdi.

Londra merkezli King's College Hastanesi’nden fizyoterapist Helen Steed, günde 30 dakikalık tempolu yürüyüş veya orta yoğunlukta aerobik egzersizin bile bağırsak hareketlerini tetiklemek için yeterli olduğunu belirtti. Steed, egzersizin, sindirim sisteminin "doğal ritmini" düzenlemeye yardımcı olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar, bu dört temel yaşam tarzı değişikliğinin ilaç kullanımı gerektirmeden, kabızlığa karşı kalıcı ve bütünsel bir çözüm sunduğu konusunda hemfikir oldu.