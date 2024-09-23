Tuvaleti bile olmayan balkonu ev yapıp kiraya verdiler. İstedikleri fiyat 'yuh artık' dedirtti

Artan ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle ev kiraları fahiş bir şekilde artarken, durumu fırsat bilen bazı kişiler, fahiş fiyatlarla, bir insanın barınamayacağı yerleri ev haline getirip yüksek ücretlerden kiraya veriyor.

Ortalama daire fiyatları asgari ücretin çok üzerine çıkarken, dar gelirli vatandaşların kendilerine ve ailelerine göre bir ev bulmaları neredeyse imkansız hale geldi. Hal böyleyken Ankara​'da ilana koyulan bir ev, hem görüntüsü hem de fiyatıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

TUVALETİ BİLE OLMAYAN BALKONUN FİYATI 22 BİN 750 TL!

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir şahıs, tuvaleti bile olmayan bir balkonu ev haline getirip satışa çıkardı.

Sahibi tarafından 22 bin 750 TL’den kiralık daire olarak internet sitesine yüklenen balkonda tuvalet bile bulunmuyor.

Buna rağmen şahıs, bir de üstüne balkonun kiralanabilmesi için memur kefil ve 1 depozito istedi.

TEK ODADA 3 ODA!

İlandaki görsellerde dikdörtgen şeklindeki ev olarak nitelendirilen balkonun bir cephesinin tamamen camdan oluştuğu görülüyor. 22 metrekare olduğu ifade edilen ev, 1+0 stüdyo daire olarak isimlendirilirken, görsellerde, mutfak, oturma alanı ve yatağın aynı yerde olduğu görülüyor.

Yaşanan durum, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İlana koyulan balkon sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı.

Sosyal medya kullanıcıları yaşanan durum sonrası balkonu 22 bin 750 TL’den kiralık ilana çıkaran şahsa tepki gösterdi.