Tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Tuvalet fırçasıyla öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Tuvalet fırçasıyla öldürdü

Tayland'da tuvaletini yapan bir şahıs 3,5 metrelik dev bir pitonun saldırısına uğradı.

Tayland'da bir kişi, evinin tuvaletini kullandığı sırada klozetin içinden çıkan 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da geçtiğimiz günlerde evindeki tuvalete kullanan bir kişiye, klozetin içinden çıkan piton saldırdı. Yılan eliyle yakalayıp klozetten çıkarmaya çalışan Thanat Thangtewanon isimli ev sahibi, başarılı olamayınca yılanı tuvalet fırçasıyla öldürdü.

Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan Thanat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tuvaletten çıkartılan 3,5 metrelik yılanın zehirsiz bir piton türü olduğu tespit edildi.

Thanat, yaptığı açıklamada, niyetinin yılanı öldürmek olmadığını, ancak ısırıldığı için korktuğunu ve bir an önce hastaneye gitmek istediğini ifade etti.

Thanat, ayrıca sağlık durumuna ilişkin, yapılan kan testlerinin temiz olduğunu, yalnızca ısırık nedeniyle vücudunda yara oluştuğunu belirtti.

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