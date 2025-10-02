Tuvalette silahlı saldırı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tuvalette silahlı saldırı!

Malatya'da misafirliğe gittiği konteyner kentte tuvaletteyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bulunan Manas Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, M.B.'nin kaldığı konteynere misafirliğe giden A.O.K., tuvalete gittiği sırada B.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Antalya'da otele silahlı saldırıya 3 tutuklamaAntalya'da otele silahlı saldırıya 3 tutuklama

Vücuduna iki kurşun isabet eden A.O.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı olayın ardından kaçarken, ekipler bölgede yaptığı incelemede bir adet tabanca ile iki adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Beyaz Saray'dan Hamas açıklaması
Beyaz Saray'dan Hamas açıklaması
Erdoğan'dan fetih açıklaması!
Erdoğan'dan fetih açıklaması!
Fas'ta gerilim tırmanıyor! Hükümet çağrı yaptı
Fas'ta gerilim tırmanıyor! Hükümet çağrı yaptı
Yarışmacıların ödül kararı duygulandırdı
Yarışmacıların ödül kararı duygulandırdı
İYİ Parti’den ABD ile yapılan anlaşmalara sert tepki
İYİ Parti’den ABD ile yapılan anlaşmalara sert tepki