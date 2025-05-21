Tuvalette telefon kullanlara kötü haber! Tehlikeli hastalığa neden oluyor

Akıllı telefonlar, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi, ancak tuvalette uzun süre telefonla vakit geçirme alışkanlığı ciddi sağlık sorunlarına yol açtı.

Yeni bir araştırmaya göre, tuvalette akıllı telefon kullanan kişilerde hemoroid (basur) oluşumu riski %46 oranında artırdı.

Uzmanlar, uzun süre tuvalette oturmanın rektum ve anüs bölgesinde basınç artışına neden olduğunu, bu durumun ise hemoroid gelişimini tetiklediğini vurguladı.

Bilimsel bulgular ve uzman görüşleri, bu yaygın alışkanlığın sağlığa zararlarını gözler önüne serdi.

Tuvalette geçirilen süreyi kısaltmak ve telefon kullanımını sınırlamak, bu riski azaltmanın anahtarı olarak öne çıktı.

HEMOROİD NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

Hemoroid, anüs ve rektum bölgesindeki damarların şişmesi ve iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir sağlık sorunu. Yaygın belirtileri arasında ağrı, kaşıntı, kanama ve anüs çevresinde şişlik yer aldı.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, “Hemoroid, uzun süreli oturma, aşırı ıkınma ve kronik kabızlık gibi faktörlerle tetiklenir. Tuvalette telefonla geçirilen uzun süreler, bu faktörleri güçlendiriyor” dedi.

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Journal of Clinical Gastroenterology’de yayımlanan bir çalışma, uzun süre tuvalette oturmanın rektumdaki venöz basıncı artırdığını ve hemoroid riskini %40’a kadar yükselttiğini gösterdi.

ABD’de her yıl yaklaşık 4 milyon kişinin hemoroid nedeniyle sağlık hizmeti aldığı belirtilirken, bu durumun güncel verilerle yeterince takip edilmediği de vurgulandı.

Son ulusal anketin 1989’da yapıldığı düşünülürse, modern yaşam tarzının bu sorunu daha da yaygınlaştırdığı söylenebildi.

TUVALETTE TELEFON KULLANIMININ RİSKLERİ

Tuvalette akıllı telefonla vakit geçirmek, sosyal medya, oyun veya dizi izleme gibi aktivitelerle uzayan oturma sürelerine neden oldu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Uma Naidoo, “Telefon ekranına odaklanmak, tuvalette geçirilen süreyi fark edilmeden uzatıyor. Bu, anüs bölgesindeki damarlara aşırı baskı uygulayarak hemoroid oluşumunu hızlandırıyor” dedi.

Uzmanlar, tuvalette geçirilen sürenin 3-10 dakika ile sınırlı tutulmasını önerdi.

American Journal of Gastroenterology’de yayımlanan bir araştırma, tuvalette telefon kullanan bireylerde hemoroid riskinin %46 arttığını ortaya koydu.

Çalışma, özellikle genç yetişkinlerde bu alışkanlığın yaygın olduğunu ve hemoroid vakalarının yaş ortalamasının düştüğünü gösterdi.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Prof. Dr. Glenn Gibson, “Akıllı telefonlar, tuvalet alışkanlıklarını değiştirdi. İnsanlar farkında olmadan saatlerce oturuyor ve bu, bağırsak sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor” dedi.

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TUVALET POZİSYONUNUN ROLÜ

Tuvalet alışkanlıklarının hemoroid üzerindeki etkisi, oturma pozisyonuyla da bağlantılı.

Journal of Colorectal Disease’de yayımlanan bir çalışma, alafranga tuvaletlerde düz oturmanın, alaturka tuvaletlere kıyasla rektumdaki basıncı artırdığını ve hemoroid riskini yükselttiğini gösterdi.

Alaturka tuvaletlerin çömelme pozisyonu, bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak damarlara binen yükü azalttı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Robin Patel, “Çömelme pozisyonu, bağırsakların doğal açısını koruyarak ıkınma ihtiyacını azaltır. Bu, hemoroid oluşumunu önlemede etkili” dedi.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, hemoroid riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Süre Sınırlaması: Tuvalette geçirilen süreyi 3-10 dakika ile sınırlayın. Telefonu tuvalete taşımaktan kaçının.

Lifli Beslenme: Sebze, meyve ve tam tahıllı gıdalarla lif alımını artırarak kabızlığı önleyin. Nutrients dergisinde 2022’de yayımlanan bir çalışma, yüksek lifli diyetlerin hemoroid riskini %25 azalttığını gösterdi.

Hidrasyon: Günde 2-3 litre su içmek, dışkıyı yumuşatarak ıkınma ihtiyacını azaltır.

Hareketli Yaşam: Uzun süre oturmaktan kaçının ve düzenli egzersiz yapın. Hareketsizlik, pelvik bölgedeki kan akışını yavaşlatabilir.

Doğru Pozisyon: Mümkünse alaturka tuvalet kullanın veya alafranga tuvaletlerde tabure ile çömelme pozisyonunu taklit edin.

TÜRKİYE’DE HEMOROİD VE TUVALET ALIŞKANLIKLARI

Türkiye’de hemoroid, yaygın bir sağlık sorunu olmasına rağmen, genellikle utanma nedeniyle yeterince konuşulmadığının altı çizildi.

Hemoroid, modern yaşam tarzıyla giderek yaygınlaşıyor. Tuvalette telefon kullanımı, gençlerde bu sorunun artmasına neden oluyor.

Türkiye’de yapılan bir anket, genç yetişkinlerin %60’ının tuvalette telefon kullandığını ve ortalama oturma süresinin 15 dakikayı aştığını gösterdi.

SAĞLIK RİSKLERİ VE ERKEN MÜDAHALE

Hemoroid, tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Kronik kanama, anemi, enfeksiyon ve tromboze hemoroid gibi durumlar, yaşam kalitesini düşürebilir.

Dr. Sethi, “Hemoroid belirtileri fark edildiğinde erken müdahale kritik. Ağrı, kanama veya kaşıntı varsa bir gastroenteroloğa başvurulmalı” dedi.

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TELEFONU TUVALETİN DIŞINDA BIRAKIN

Tuvalette akıllı telefon kullanımı, hemoroid riskini artıran modern bir alışkanlık olarak öne çıktı.

Bilimsel araştırmalar ve uzmanlar, bu alışkanlığın rektum sağlığını tehdit ettiğini ve basit önlemlerle bu riskin azaltılabileceğini vurguladı.

Tuvalette geçirilen süreyi kısaltmak, lifli beslenmek ve doğru oturma pozisyonunu benimsemek, hemoroidden korunmanın anahtarı. Yazın serin sularında değil, tuvalette telefon başında geçirilen uzun saatler sağlığınızı riske atabilir.