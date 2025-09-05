Tuvalette telefonla geçen dakikalar basur saçıyor

Modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, tuvalet alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Ancak bu değişim, beklenmedik sağlık sorunlarını beraberinde getirdi.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, tuvalette telefon kullanımının hemoroid riskini yüzde 46 artırdığını ortaya koydu

Uzmanlar, telefon ekranına dalmanın tuvalette geçirilen süreyi uzatarak rektum bölgesindeki damarlara zarar verdiğini ve bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

Boston’daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nde yürütülen bir çalışma, 1 Ağustos-15 Aralık 2024 tarihleri arasında rutin kolonoskopi testi yaptıran 125 yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının yanı sıra tuvalette akıllı telefon kullanım sıklığı ve süresine ilişkin sorular içeren bir anket uyguladı.

Katılımcıların yüzde 66’sı tuvalette düzenli olarak telefon kullandığını belirtirken, bu grupta hemoroid görülme olasılığı, telefon kullanmayanlara kıyasla yüzde 46 daha yüksek çıktı. Araştırma, prestijli tıp dergisi PLOS One’da yayımlandı.

UZUN SÜRELİ OTURMA DAMARLARA ZARAR VERİYOR

Araştırmaya göre, tuvalette telefon kullananların yüzde 37’si beş dakikadan fazla otururken, bu oran telefon kullanmayanlarda yalnızca yüzde 7. Uzmanlar, uzun süreli oturmanın rektum bölgesindeki damarlara baskı uygulayarak kanın göllenmesine ve hemoroid oluşumuna zemin hazırladığını vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden gastroenterolog Dr. Trisha Pasricha, “Akıllı telefonlar, zaman algısını kaybettiriyor. Sosyal medya veya haberlere dalarken, insanlar farkında olmadan tuvalette uzun süre kalıyor. Bu da hemoroid riskini ciddi şekilde artırıyor” dedi.

Dr. Pasricha, tuvalet süresinin 3-5 dakika ile sınırlandırılmasını ve mümkünse telefonsuz bir tuvalet alışkanlığı geliştirilmesini önerdi.

HEMOROİD: YAYGIN AMA GÖZ ARDI EDİLEN BİR SORUN

Hemoroid, anüs ve rektum bölgesindeki damarların şişmesi ve iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir sağlık sorunu. ABD’de her yıl yaklaşık 4 milyon kişi hemoroid nedeniyle sağlık hizmeti alıyor ve bu durum sağlık sistemine 800 milyon dolardan fazla maliyet yükledi. Kabızlık, liften fakir beslenme, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve hamilelik gibi faktörler de hemoroid riskini artırıyor. Ancak tuvalette geçirilen uzun sürelerin, özellikle akıllı telefon kullanımıyla tetiklendiği, son araştırmalarla daha net bir şekilde ortaya kondu.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Prof. Dr. Glenn Gibson, “Akıllı telefonlar tuvalet alışkanlıklarını kökten değiştirdi. İnsanlar farkında olmadan saatlerce oturuyor ve bu, bağırsak sağlığını tehdit ediyor” dedi.

Prof. Gibson, özellikle alafranga tuvaletlerde düz oturmanın, alaturka tuvaletlere kıyasla rektumdaki basıncı artırdığını ve hemoroid riskini yükselttiğini belirtti.

Journal of Colorectal Disease’de yayımlanan bir çalışma da bu görüşü destekledi.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, hemoroid riskini azaltmak için basit ama etkili öneriler sundu. Stanford Üniversitesi’nden gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, “Tuvalette geçirilen süreyi kısaltmak, lifli beslenmek ve doğru oturma pozisyonunu benimsemek hemoroidden korunmanın anahtarı” dedi. Ayrıca, tuvalete telefon sokmamak veya süreyi kontrol altında tutmak için bir zamanlayıcı kullanmak gibi pratik çözümler de önerildi.

Dr. Pasricha, “Telefon ekranına odaklanmak, tuvalette geçirilen süreyi fark edilmeden uzatıyor. Bu alışkanlıktan vazgeçmek, uzun vadede sağlığınızı korur” uyarısında bulundu.

MODERN YAŞAMIN YENİ TEHDİDİ

Tuvalette telefon kullanımı, sosyal medya, oyun veya haber okuma gibi aktivitelerle birleştiğinde, masum bir alışkanlık olmaktan çıktı.

Journal of Clinical Gastroenterology’de yayımlanan bir çalışma, uzun süre tuvalette oturmanın rektumdaki venöz basıncı artırdığını ve hemoroid riskini yüzde 40’a kadar yükselttiğini gösterdi.

Uzmanlar, bu riskin özellikle genç yetişkinlerde arttığını, çünkü bu yaş grubunun telefon kullanımına daha yatkın olduğunu belirtti.

Hemoroid vakalarının yaş ortalamasının düşmesi, modern yaşam tarzının sağlık üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, tuvalet alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmenin ve teknolojiyle olan ilişkimizi dengelemenin zamanı geldiğini vurguladı.