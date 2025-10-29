Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, alafranga tuvalette 5-10 dakikadan uzun süre oturmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

UZUN SÜRE TUVALETTE OTURMAK SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Keskin, yer çekiminin etkisiyle anal bölgedeki damarların genişlediğini ve bunun hemoroid (basur) oluşumunu tetiklediğini belirtti. Ayrıca uzun süre oturmanın pelvik taban kaslarını zayıflatarak idrar ve dışkı kontrolünü zorlaştırdığını, kabızlık ve idrar kaçırma gibi sorunlara neden olabileceğini ifade etti.

Keskin, rektal prolapsus riskine de dikkat çekerek, uzun süre oturmanın rektumun dışarı sarkmasına yol açabileceğini ve bu durumun cerrahi müdahale gerektirebileceğini belirtti. Tuvalette telefon kullanmanın süreyi fark ettirmeden uzattığını belirten Keskin, hijyen açısından da telefonların ciddi şekilde kirlenebileceğini söyledi.

Muhammed Keskin konuşmasında şu uyarılarda bulundu:

Tuvalette 5 dakikadan fazla kalmayın, telefonla içeri girmeyin. Aksi takdirde hemoroid, pelvik kas zayıflığı ve rektal prolapsus gibi geri dönüşü zor sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.