Tuvaletten bile kirli. Bu makyaj malzemelerini kullananlar dikkat

Son yıllarda makyaj dünyasında kullanılan fırçalar ve süngerler, kullanıcıların cilt sağlıkları açısından ciddi bir tehlike oluşturabiliyor. Uzmanlar, düzenli olarak temizlenmeyen bu malzemelerin bakterilerle dolup taştığını ve ciltte enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor.

NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Makyaj fırçaları ve süngerleri, ciltle doğrudan temas eden araçlar olduğu için hijyenik olmaları son derece önemlidir. Dermatolog Dr. Ayşe Korkmaz, "Makyaj uygulamaları sırasında, fırça ve süngerin ciltteki yağ, ter ve bakterileri emmesi kaçınılmaz. Eğer bu malzemeler düzenli olarak temizlenmezse, birikmiş bakteriler ciltte akne, sivilce ve hatta daha ciddi enfeksiyonlara neden olabilir" dedi.

Uzmanların önerisi, makyaj malzemelerinin kullanım sıklığına bağlı olarak, en az haftada bir temizlenmesi gerektiği yönünde. Ayrıca, su bazlı ürünler kullananların sünger ve fırçalarını daha sık temizlemesi gerektiğini vurguluyorlar.

TEMİZLİK YÖNTEMLERİ NASIL OLMALI?

Makyaj fırçalarının ve süngerlerinin temizlenmesi için çeşitli yöntemler mevcut. Temizleme sabunları, özel fırça şampuanları veya doğal ürünler ile temizleme işlemi yapılabilir. Dr. Korkmaz, "Süngerlerin iç kısımlarında bakteri barınmaması için, suyla iyice durulandıktan sonra güneş ışığında kurutulmaları önemli," şeklinde öneride bulunuyor.

KULLANICILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER NELER?

Makyaj severlerin, fırça ve süngerlerini kullanmadan önce gözden geçirmeleri gerekiyor. Özellikle kirli görünüyorlarsa veya anormal bir koku yayıyorlarsa, bu malzemeleri kullanmaktan kaçınılmalı. Uzmanlar, "Cilt sağlığına önem vermek, sadece kullandığımız ürünlerle değil, bu ürünleri uygulama şeklimizle de ilgilidir" dedi.