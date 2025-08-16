Tuvana Turkay iddialı pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Diziden ayrılır ayrılmaz soluğu yurt dışında almıştı

Kaynak: Haber Merkezi
TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ta Kraliçe Kate karakterine hayat veren Tuvana Türkay, dizinin finalinde karakterinin ölümüyle projeye veda etmişti. Ünlü oyuncu diziden ayrılır ayrılmaz soluğu bakın nerede aldı. Güzel oyuncudan peş peşe birbirinden iddialı pozlar geldi.

Tuvana Türkay’ın dizide hayat verdiği Kraliçe Kate karakteri öldürüldü. Oyuncu diziden ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

“Canım Teşkilat izleyicileri, mesajlarınızı tek tek okumaya çalışıyorum. O kadar çok sevgi ve güzel söz var ki, yetişemiyorum. Her birinizin içtenliği kalbime dokundu. Bu sevgi için asıl ben size teşekkür ederim. Üzülmeyin, bu bir veda değil, sadece bir durak. Başka projelerde buluşacağız.”

İDDİALI POZLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Diziden ayrılır ayrılmaz soluğu yurt dışında alan Türkay, son dönemde estetik işlemleriyle de konuşuluyor. Burun estetiği, çene hattı, dudak dolgusu ve yüz hatlarını belirginleştiren uygulamalar yaptırdığı bilinen oyuncu, Monaco’da çektiği iddialı pozlarla dikkat çekti. Türkay’ın cesur tarzı, hayranlarından büyük beğeni topladı.

