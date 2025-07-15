Tuvana Türkay İtalya sokaklarında! Siyah bikinili tarzı çok beğenildi

Teşkilat dizisinden ayrılan Tuvana Türkay, tatil için rotasını İtalya'nın Cinque Terre bölgesine çevirdi. Rengarenk sokaklarda yürüyüş yaparken siyah bikinisi ve zarif tatil stiliyle dikkat çeken Türkay’ın sokak tarzı çok beğenildi.

Tuvana Türkay, İtalyan Rivierası'nın tatil beldelerinden Cinque Terre'ye gitti. Türkay, seyahatinden sokak tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterine hayat verdi. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverladı.