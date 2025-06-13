Tuvana Türkay sessiz sedasız bir dizi estetik işlem yaptırdı

Kaynak: Milliyet
Tuvana Türkay sessiz sedasız bir dizi estetik işlem yaptırdı

Yer aldığı başarılı projeler ve seslendirdiği şarkılarla adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı Tuvana Türkay’ın yaptırdığı işlemler gündem oldu.

Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Yasak Elma gibi başarılı projelerle adından söz ettiren Tuvana Türkay sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme gelen güzel oyuncu hayranlarını şaşkına çevirdi.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre 2009’dan bu yana burun, göğüs estetiği, kaş kaldırma, çene törpüleme, implant, liposuction ve gıdı aldırma işlemleri için ameliyat masasına yatan Türkay, şimdi de yüz gerdirme operasyonu geçirdi.

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Çene hattında oldukça belirginleşen ve yüzü gerilen oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

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