TÜVTÜRK 2024 yılı muayene fiyatları ne oldu? İşte güncel liste

Kaynak: Haber Merkezi
TÜVTÜRK 2024 yılı muayene fiyatları ne oldu? İşte güncel liste

Türkiye'de periyodik araç muayenesi yapma yetkisine sahip tek kuruluş olan TÜVTÜRK, araç bakımlarını uluslararası standartlarda gerçekleştiriyor. Peki, TÜVTÜRK'te muayene ücreti nedir?

Yüksek enflasyonun beraberinde her kaleme gelen zamlar ve otomobil piyasasında yaşanan artışlarla birlikte otomobil sahipleri ve araç almayı düşünenler araç muayene fiyatlarını da araştırıyor. Peki 2024 yılı TÜVTÜRK güncel araç muayene ücretleri nedir?

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik ve yola uygunluk muayenelerini yapan TÜVTÜRK'te güncel araç muayene fiyat listesi şu şekilde listelendi:

- Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927,60 TL
- Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1821,60 TL
- Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 2462,40 TL

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ ÖDEME

Tüm TÜVTÜRK istasyonlarında ödeme işlemleri kredi kartı, banka kartı ve nakit olarak gerçekleştirilebilmektedir. Kredi veya banka kartıyla yapılan ödemelerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenir.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi gereğince, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilmektedir.

Araç muayene fiyatlarına KDV dahildir.

Çıkarılan muayene raporu sonucunda "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen ve bu şekilde kayda geçen otomobillerin muayeneleri kabul edilmez.

Aracınızın ücretsiz muayene tekrarı, bir önceki ücretli muayene tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda ücretsiz olarak yapılabilir. Her ücretli muayene için bir muayene tekrarı hakkı vardır. Ancak, muayene süresi içinde tekrarı yapılmayan araçlar, muayene tekrarı hakkını kullanan araçlar ve 2918 sayılı kanunun 34’üncü maddesi kapsamında değişiklik (tadilat) yapılan araçlar, yeniden muayene edilerek tam muayene ücreti tahsil edilir.

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