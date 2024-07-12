TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti

TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti
Kaynak: Haber Merkezi / DHA

TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar duyuruldu.

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TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti 1

Araç sahipleri, otomobillerini belirli periyotlarda muayene ettirmek zorunda. Araç muayenesini gerçekleştiren TÜVTÜRK, yeni kararlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti 2

TÜVTÜRK'te yeni dönem resmen başladı. Bundan böyle bazı otomobil sahipleri için muayenede muaf tutulacaklar. Artık bazı araç sahipleri için muayene zorunluluğu olmayacak.

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TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti 3

3 YIL MUAF OLACAKLAR

TÜVTÜRK'te yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene zorunluluğu kaldırıldı. Buna rağmen, trafiğe muayenesiz araçların çıkması halen yasaklanmış durumda.

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TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti 4

TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene sürelerini unutmaması ve yoğunluğu önlemek amacıyla yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Artık araç sahiplerine SMS veya e-posta yoluyla hatırlatmalar gönderilerek muayene sürelerinin kaçırılması önlenecek.

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TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti 5

EZGOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ VE MOBİL İSTASYONLAR FAALİYETE GEÇTİ

Yoğunluğu azaltmak için egzoz emisyon ölçüm işlemleri farklı yetkili bayilere devredildi. Ayrıca, randevu sistemindeki yoğunluğu çözmek amacıyla Türkiye genelinde mobil istasyonlar faaliyete geçirildi. Hem sabit hem de seyyar istasyonlarda egzoz gazı emisyon ölçümü gerçekleştiriliyor.

Hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayeneleri sadece sabit istasyonlarda yapılırken, diğer araç türleri hem seyyar hem de sabit istasyonlarda muayene edilebiliyor.

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TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti 6

GEZİCİ İSTASYON SAYISI ARTIYOR

TÜVTÜRK, araç muayene süreçlerini hızlandırmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla gezici istasyon sayısını artırmayı planlıyor.

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TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti 7

KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDE EMSAL KARAR

Konya'da, Hüseyin Özdemir adlı vatandaş, araç muayene istasyonunda otomobilinin vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan 128,18 TL farkın kendisine geri ödenmesi amacıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

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TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti 8

'AYIPLI HİZMET' SAYILDI

Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verdi. Heyet, gerekçesinde ise firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

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TÜVTÜRK'te muafiyet dönemi. Muayenede şartlar değişti 9

AYIPLI HİZMET NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Ayıplı hizmet, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 13. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, hizmetin sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılan özellikleri taşımaması halinde bu hizmet ayıplı sayılır. Hizmet sağlayıcının ilan ettiği, internet portalında duyurduğu ya da reklamlarda belirttiği nitelikleri taşımayan hizmetler, tüketicinin yararlanma amacını azaltan veya tamamen ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeriyorsa ayıplı olarak kabul edilir.

AYIPLI HİZMETTEN DOĞAN SORUMLULUKLAR

Hizmet sağlayıcılar, verdikleri hizmetin sözleşmeye uygun olmasından sorumludur. Tüketici, aldıkları hizmetin ayıplı olması durumunda çeşitli haklara sahiptir. Bu haklar arasında, hizmetin yeniden sağlanmasını talep etmek, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarılmasını istemek, hizmet bedelinde indirim talep etmek veya sözleşmeyi feshetmek bulunur. Ayrıca, tüketici bu hakları kullanırken Türk Borçlar Kanunu’na göre tazminat talep etme hakkını da saklı tutar.

ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

Ayıplı hizmet durumunda tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar, hizmetin ifasından itibaren 2 yıl içinde zamanaşımına uğrar. Bu süre içinde tüketici, hizmetin ayıplı olduğunu fark etmesi halinde yukarıda belirtilen haklarını kullanabilir.

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