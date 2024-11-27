Tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki genç şarkıcı Duygu Kiraz ölü halde bulunmuştu

Olay 19 Kasım günü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; 28 yaşındaki genç şarkıcı Duygu Kiraz ile B.K., isimli polis memuru sosyal medya platformunda tanıştı. İkili tanışmanın ardından buluşma kararı aldı.

SOSYAL MEDYADA TANIŞTIĞI POLİSLERİN EVİNDE ÖLDÜ

B.K.'nın evine gelen genç şarkıcı, ev arkadaşı olan diğer polis memuru A.Z., ile tanıştı. Duygu Kiraz ve B.K. geceyi birlikte geçirdi.

İddiaya göre, şarkıcı Duygu Kiraz, sabah olduğunda krize girerek nefes alamadı. B.K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kadın yapılan müdahalelere sonuç vermedi.

POLİSLERİN İFADELERİ TEK TEK ALINDI

Duygu Kiraz'ın ölümünün ardından, polis ekipleri yaptığı inceleme sonrası evde bulunan 3 polisin ifadesini aldı.

HER ŞEYİ ANLATTI!

B.K., isimli polis memuru ifadesinde Duygu Kiraz ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığını, evine davet ettiğini ve geceyi birlikte geçirdiklerini anlattı.

Genç polis ifadesinde Duygu Kiraz ile uyuşturucu madde kullandıklarını ardından uyuduklarını sabah şarkıcının epilepsi krizine girdiğini nefes alamayınca sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattı.

RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN ODADAN ÇIKMADI

Evde bulunan diğer polis memuru A.Z., ise genç kadını rahatsız etmemek için kendi odasından çıkmadığını söyledi.

2 POLİS ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen savcılık yapılan incelemenin ardından polis memurları B.K., ve A.Z., hakkında adli kontrol kararıyla salıverilmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç şarkıcının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediyor.

Genç şarkıcı Duygu Kiraz epilespi geçirdi, hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı Duygu Kiraz geçirdiği epilepsi krizi sonucu kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Kiraz’ın ölüm haberini menajeri kişisel sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü sanatçı Duygu Kiraz'ın menajeri, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Bugün Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son görevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" ifadelerini kullanarak ünlü sanatçının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Duygu Kiraz epilepsi krizinin ardından özel hastaneye götürüldü. Doktorların çabalarına rağmen ünlü sanatçı hayatını kaybetti.