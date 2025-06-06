Tüyler ürperten iddia: Amcalarının oğluna yıllarca cinsel istismarda bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tüyler ürperten iddia: Amcalarının oğluna yıllarca cinsel istismarda bulundu

Tokat'ta tüyler ürperten bir iddia ortaya çıktı. Amcalarının oğluna cinsel istismar iddiasıyla 2 kuzen gözaltına alındı.

İddialara göre, Erbaa ilçesine bağlı Engelli köyünde yaşayan 17 yaşındaki A.Y., ailesine 12 yaşından bu yana amcaoğulları K.Y. (25) ve O.Y.'nin (21) cinsel istismarına uğradığını belirtti.

A.Y.'nin ailesi olayı jandarmaya bildirerek, şikayetçi oldu. Olayın duyulmasının ardından Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan soruşturma kapsamında K.Y. ve O.Y. gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Erbaa Adliyesi'nde alınan ifadelerin ardından iddiaya göre suçunu itiraf eden K.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tüyler ürperten iddia: Amcalarının oğluna yıllarca cinsel istismarda bulundu

Tüyler ürperten iddia: Amcalarının oğluna yıllarca cinsel istismarda bulundu

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