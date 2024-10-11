Tüyler ürperten skandal! Oğlunun cesedini 2 ay evde saklamış

Lisa Marie'nin oğlu Benjamin ise 2020 yılında intihar etmişti. Lisa Marie Presley'in ölmeden önce yazdığı kitabındaki itiraf, tüyler ürpertti.

OĞLUNUN CESEDİNİ 2 AY BOYUNCA SAKLAMIŞ

Presley'in ölmeden önce yazdığı kitabında, hayatını kaybeden oğlunun cansız bedenini 2 ay boyunca evinde sakladığını itiraf ettiği ortaya çıktı.

Presley'nin anı kitabında yer alan bilgiye göre, intihar eden 27 yaşındaki oğlu Benjamin Keough'un cenazesi, cenaze töreni düzenlenmeden önce iki ay boyunca evde kaldı.

CESEDİ KURU BUZDA TUTTU

Kitaba göre, Kaliforniya'da bir cesedin ne zaman gömüleceğine dair bir yasa bulunmadığından Benjamin kuru buzda tutuldu.

Presley oğlunun cansız bedenini evinde tutmasını kitabında şu şekilde aktardı: "Sanırım başka birinin oğlunun orada olması herkesin ödünü koparırdı. Ama ben korkmam."