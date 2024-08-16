Tüyler ürperten skandal olay! 28 yaşındaki turiste 5 gün boyunca toplu tecavüz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüyler ürperten skandal olay! 28 yaşındaki turiste 5 gün boyunca toplu tecavüz

Belçika’dan Pakistan’a turist olarak gelen 28 yaşındaki bir kadın, hayatının en korkunç günlerini yaşadı. Pakistan’da kaçırılan ve beş gün boyunca esir tutulan kadın, toplu tecavüze uğradı. Olayın detayları dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’ın G-6 bölgesinde, elleri ve ayakları bağlanmış halde sokakta yatan bir kadın fark edildi.

Yerel halk tarafından bulunan ve polise haber verilen kadın, tıbbi muayene için hastaneye kaldırıldı. Kadın, Belçika’dan gelen bir turist olduğunu ve kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradığını, ardından sokağa atıldığını iddia etti.

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Yerel medya, polisin mağdurun iddialarını araştırdıktan sonra bir adamı tutukladığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Belçika Büyükelçiliği’ne ulaşan polis, kadının Pakistan’da olduğuna dair bir kayıt bulunmadığını belirtti.

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