Dünya Beşiktaş'ın iyilik hareketini konuşuyor. Yaraları sarılmadan ne haber gelir ne yaz

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında dakikalar Kahramanmaraş depreminin yaşandığı 04:17'yi gösterdiğinde siyah-beyazlı taraftarlar depremden etkilenen çocuklar için sahaya 'peluş oyuncaklar' attı. Duygu yüklü anların yaşandığı görüntüler Avrupa basında da geniş yankı buldu.

Beşiktaşlı taraftarlar stadyuma binlerce peluş oyuncaklarla geldi. Siyah-beyazlılar, maçın 4 dakika 17'nci saniyesinde yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları sahaya fırlattı. Atkı, mont gibi ürünler de sahaya fırlatılan diğer eşyalar arasında yer aldı.

Beşiktaş Kulübü'nün peluş oyuncak ve diğer malzemeleri depremzedelere göndereceği öğrenildi.

Siyah - Beyazlılar, depremzedelerin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan çadırlara dikkat çekmek adına kale arkasındaki boşluğa çadır koydu.

Taraftarlar kale arkasında dev bir pankart açtı. Pankartta, "Siz üşüdükçe biz de üşüyoruz. Birlikte iyileşeceğiz" ifadeleri yer aldı.

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