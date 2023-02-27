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Dünya Beşiktaş'ın iyilik hareketini konuşuyor. Yaraları sarılmadan ne haber gelir ne yaz

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında sahaya depremzede çocuklar için attığı binlerce oyuncak dünyayı mest etti. Tüyleri diken diken eden yardım kampanyasını dünya basını manşetlerine taşıdı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:56
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Tüyleri diken diken eden Beşiktaş'ın iyilik hareketi dünyayı mest etti

Dünya Beşiktaş'ın iyilik hareketini konuşuyor. Yaraları sarılmadan ne haber gelir ne yaz
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Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında dakikalar Kahramanmaraş depreminin yaşandığı 04:17'yi gösterdiğinde siyah-beyazlı taraftarlar depremden etkilenen çocuklar için sahaya 'peluş oyuncaklar' attı. Duygu yüklü anların yaşandığı görüntüler Avrupa basında da geniş yankı buldu.
Beşiktaşlı taraftarlar stadyuma binlerce peluş oyuncaklarla geldi. Siyah-beyazlılar, maçın 4 dakika 17'nci saniyesinde yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları sahaya fırlattı. Atkı, mont gibi ürünler de sahaya fırlatılan diğer eşyalar arasında yer aldı.
Beşiktaş Kulübü'nün peluş oyuncak ve diğer malzemeleri depremzedelere göndereceği öğrenildi.

Siyah - Beyazlılar, depremzedelerin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan çadırlara dikkat çekmek adına kale arkasındaki boşluğa çadır koydu.
Taraftarlar kale arkasında dev bir pankart açtı. Pankartta, "Siz üşüdükçe biz de üşüyoruz. Birlikte iyileşeceğiz" ifadeleri yer aldı.
DÜNYA BASINI MANŞETLERE TAŞIDI
 

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