Yandaş Yavuz Donat CHP liderliğine göz diken ismi açıkladı

Milli Gazete'nin haberine göre, yandaş Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Manisa gezisini bugün kaleme aldığı köşe yazısında özetledi. Donat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde CHP Genel Başkanlığı koltuğuna aday olacak isimle ilgili kulisi aktardı.

Sabah yazarı Yavuz Donat, “Masamıza gelen bir Manisalı... Kendisini tanıttı... Ve dedi ki: Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığı için eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirse... Manisa Milletvekili Özgür Özel de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyacak... Partide destekleyen çok... Örneğin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. Sonra... Konuşmaya devam etti... İsimler... Kulisler... Neler anlatmadı ki.” ifadelerini kullandı.