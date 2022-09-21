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Yandaş Yavuz Donat CHP liderliğine göz diken ismi açıkladı

İktidara yakın Sabah köşe yazarı Yavuz Donat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde Manisa Milletvekili Özgür Özel de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyacağını köşe yazısında kaleme aldı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:39
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Tüyoyu Anadolu gezisinde masasına sessizce gelen gizemli kişiden aldı. Yandaş Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat CHP liderliğine göz diken ismi açıkladı

Yandaş Yavuz Donat CHP liderliğine göz diken ismi açıkladı
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Milli Gazete'nin haberine göre, yandaş Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Manisa gezisini bugün kaleme aldığı köşe yazısında özetledi. Donat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde CHP Genel Başkanlığı koltuğuna aday olacak isimle ilgili kulisi aktardı.

Sabah yazarı Yavuz Donat, “Masamıza gelen bir Manisalı... Kendisini tanıttı... Ve dedi ki: Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığı için eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirse... Manisa Milletvekili Özgür Özel de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyacak... Partide destekleyen çok... Örneğin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. Sonra... Konuşmaya devam etti... İsimler... Kulisler... Neler anlatmadı ki.” ifadelerini kullandı.

 

 

 

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Mehmet Elibolluoğlu
21.09.2022 12:05
Tercümanda yazı yazıyordu ve okuyordum. Şimdi bin pişmanım okuduğuma...  
 
Cesim Tendürekli
21.09.2022 12:04
Yavuz Bey geçti Bor'un pazarı sür arabanı Niğde ye..  
 
Taşanlılı Faruk
21.09.2022 12:03
Sayın Donat yaşınız ilerledikçe söylediklerinize kimse inanmıyor !!!!  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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