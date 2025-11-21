Tuz Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle yüzeye çıkan tuz kütleleri, bölgeyi son günlerin en dikkat çekici rota­larından biri haline getirdi. Özellikle hem ziyaretçilerin hem de fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Sosyal medyada paylaşımların artmasıyla birlikte bölgeye gelenlerin sayısında da belirgin bir yükseliş yaşanıyor.

Türkiye’nin en özel doğal alanlarından biri olan ve Ankara-Konya-Aksaray üçgeninde yer alan Tuz Gölü, yıl boyunca sunduğu beyaz manzaralarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Ancak bu yıl suyun çekilmesiyle ortaya çıkan yeni şekiller, gölün atmosferine bambaşka bir boyut kazandırdı. Göl yüzeyinde beliren tuz kütleleri, bölgenin geniş beyaz örtüsüyle birleşince adeta kartpostallık bir görüntü oluşturuyor.

FOTOĞRAFÇILAR ADETA AKIN EDİYOR

Bu doğal yapılar, özellikle fotoğraf meraklılarının uğrak noktası haline geldi. Yerli ve yabancı turistler, günün farklı saatlerinde göle gelerek hem manzarayı izliyor hem de bu sıra dışı şekilleri görüntülüyor.

Ankara’dan bölgeyi ziyaret eden Edip Doğanay, uzun süredir Tuz Gölü’nü görmek istediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Eşim yıllardır görmek istiyordu. Oğlum da sosyal medyada bu mantar benzeri oluşumları görünce çok ısrar etti. Geldiğimize gerçekten değdi. Manzara çok farklı, hatta Pamukkale travertenlerini anımsatan bölümler var. Sağlık açısından da faydalı olduğunu bildiğim için göl suyunu ve tuzu denedim. Herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer.”

Hafize Doğanay ise, “Sular çekilince ortaya çıkan görüntüler çok etkileyici. Çıplak ayakla gölün içinde yürümek ise bambaşka bir his. Bizim için çok güzel bir gün oldu” dedi.

Ailenin 11 yaşındaki oğulları Selim Doğanay da sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek bölgeyi görmek isteyenlerden biri. Selim, “Buradaki tuz oluşumlarını görünce çok şaşırdım. Ayağıma, elime tuz sürdüm. Doğayla iç içe çok güzel vakit geçirdim” sözleriyle heyecanını anlattı