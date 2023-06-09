Tuz şart (mı)

Prof. Dr. Canan Karatay, tuzun gerekli olup olmadığını açıkladı. İşte, şaşırtan bilgiler…

Tuz şart (mı)

Prof. Canan Karatay, halk sağlığıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Her fırsatta fazla kilonun zararlarından bahseden Karatay, doğal beslenmenin önemini vurguladı.

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay bu sefer kaya tuzu hakkında önemli bilgiler verdi. Sağlık açısından tuzun zararlı olduğu algısının tamamen yanlış olduğunu belirten ünlü isim tuzun nasıl tüketilmesi gerektiğini ve mineral bakımından çok zengin olduğunu söyledi.

TUZ FOBİSİ OLUŞTU

Ünlü doktor toplumda kullanılan tuz tüketiminin algının yanlış olduğunu ve kaya tuzunun tüketilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Canan Karatay kaya tuzunun faydalarını sıralarken mineral bakımından çok zengin olduğuna dikkat çekti. Kaya tuzunun %80 oranında mineral taşıdığını ve günde 1 çay kaşığı kaya tuzunun tüketilmesini tavsiye eden Canan Karatay, "Senelerce halkımıza tuz verilmedi. Tansiyon için korkutuldu. Herkeste tuz fobisi oldu. Hâlbuki insan vücudunun tuza ihtiyacı var. Nasıl ki suya ihtiyaç var tuza da ihtiyaç var." dedi.

PROF.KARATAY: ASIRLARDIR KULLANILIR

Canan Karatay sözlerine şöyle devam etti:

"Tarih boyunca kullanılan tuz kaya tuzudur, deniz tuzudur. Roma İmparatorluğu zamanında Roma askerlerine maaş olarak tuz verilirdi. Kaya tuzu elektromanyetik alanı emer. Nükleer santral bacalarının içinde radyasyon için kullanılır. Asırlardan beri kaya tuzu kullanılır. Amerika'da Rusya'da Özbekistan'da tedavi için tuz odaları var. Özellikle nefes darlığı, kalp hastalığı olanları tuz odalarına oturtarak tedavi yapıyorlar. Cildi de güzelleştiriyor."

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