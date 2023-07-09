Tuz yüklü TIR’dan 49 kilo uyuşturucu çıktı

Gürbulak Sınır Kapısı’na gelen tuz yüklü TIR’da yapılan aramada 49 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tuz yüklü TIR’dan 49 kilo uyuşturucu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurulan, tuz yüklü olduğu belirtilen TIR'da yapılan aramada 49 kilo eroin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza Ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ı yakın takibe aldı. İlk incelemede; belge kontrolünde aracın taşıdığı yükün tuz olarak beyan edildiği görüldü. Daha sonra detaylı kontrol için x-ray taramasından geçirilen aracın dorsesinde, şüpheli yoğunluk tespit edildi. TIR, hangara alınıp, narkotik dedektör köpek eşliğinde arandı. Köpek, çuvallara tepki verince arama yapıldı. Tuza benzer maddelerin eroin olduğu anlaşıldı. TIR'da toplamda 49 kilo eroin ele geçirildi. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor. (DHA)

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