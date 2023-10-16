MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde şefler yarışmacılardan tuzda balık yapmalarını istedi. MasterChef bölümünden sonra tuzda balık tarifi en çok aranan yemek tariflerinden oldu. Peki, tuzda balık nasıl yapılır? MasterChef All Star tuzda balık tarifi ve malzemeleri neler?

İşte tuzda balık tarifi…

TUZDA BALIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Kaya levreği

- Tuz

- 3 yumurta beyazı

TUZDA BALIK NASIL PİŞİRİLİR?

Balığımızı güzelce temizletiyoruz pullarını da aldırmıyoruz. Tuza yumurta beyazlarını ekliyoruz. Yavaş yavaş su dökerek elimizle tuzu güzelce yoğuruyoruz. Hamura yakın bir kıvam alıyor.

Tepsiye balığın şekline göre tuz döküyoruz 1 parmak kalınlığında yerleştiriyoruz. Üzerine balığı koyuyoruz. Burada dikkat karın kısmını deri üst üste gelecek şekilde kapatıyoruz ki içine tuz kaçmasın.

Balığın her yerini tuz hamuru ile güzelce kaplıyoruz ve etli ekmek fırınına yolluyoruz.

Pişme süresi balığın her bir kilosu için 20 dakika kadar olmalıdır.

Tuzu dikkatli bir şekilde kırıp balığımızı çıkarıyoruz ve dikkatli bir şekilde derisini soyup servise hazırlıyoruz.