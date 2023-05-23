TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

1-Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 06.06.2023 Salı günü Saat 14:00'da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
S.No.PaftaAdaParselMahalleY.ÖlçümüHisseAdresiİmar DurumuKullanımıTahmini BedelG.teminatİhale Tarihiİhale Saatiİhale Usulü
1……87481Aydıntepe349.59m²TamAydıntepe Mahallesi 100.Yıl CaddesiKonutBoş4,020,285.00 ₺120,608.55 ₺06.06.202314:00Açık Teklif
2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3-Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000.00₺ karşılığında satın alınabilir.
4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin;Şahıslar;
a)Şartname Dosyasıa)Şartname Dosyası
b)İmza sirküleri,b)Nüfus cüzdan sureti,
c)Ticaret odası belgesi,c)Yerleşim Yeri Belgesi
d)Geçici teminat.d)Geçici teminat.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01831772