TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI
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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI
|1-Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 06.06.2023 Salı günü Saat 14:00'da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Y.Ölçümü
|Hisse
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanımı
|Tahmini Bedel
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|……
|8748
|1
|Aydıntepe
|349.59m²
|Tam
|Aydıntepe Mahallesi 100.Yıl Caddesi
|Konut
|Boş
|4,020,285.00 ₺
|120,608.55 ₺
|06.06.2023
|14:00
|Açık Teklif
|2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
|3-Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000.00₺ karşılığında satın alınabilir.
|4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|Şahıslar;
|a)Şartname Dosyası
|a)Şartname Dosyası
|b)İmza sirküleri,
|b)Nüfus cüzdan sureti,
|c)Ticaret odası belgesi,
|c)Yerleşim Yeri Belgesi
|d)Geçici teminat.
|d)Geçici teminat.
|Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
|Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01831772