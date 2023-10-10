TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 / 00:01

1-Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 24.10.2023 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.S.No.PaftaAdaParselMahalleMiktarıAdresiİmar DurumuKullanımıTahmini BedelG.teminatİhale Tarihiİhale Saatiİhale Usulü 1……71965Tepeören8300.09m2Tepeören Mahallesi KonutBoş83.000.900.00₺24.900.270.00₺24.10.202314:00Kapalı Teklif2 719219Tepeören4070.44 m2Tepeören Mahallesi KonutBoş40.704.400.00₺12.211.320.00₺24.10.202314:00Kapalı Teklif3 720118Tepeören2634.28 m2Tepeören Mahallesi KonutBoş23.708.520.00₺7.112.556.00₺24.10.202314:00Kapalı Teklif 2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir. 3-Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir. 4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup; Şirketlerin; Şahıslar; a)Şartname Dosyası a)Şartname Dosyası b)İmza sirküleri, b)Nüfus cüzdan sureti, c)Ticaret odası belgesi, c)Yerleşim Yeri Belgesi d)Geçici teminat. d)Geçici teminat. Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedirBelediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.