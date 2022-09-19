Tuzla Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Tuzla Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 unvanda personel alınacaktır. Alınacak personeller sürekli kadroda 1 İnşaat Teknolojisi teknikeri ve 1 harita tekniker olarak görev yapacaklardır.

Adaylar başvurularını 23 Eylül 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarında şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

İnşaat Teknolojisi teknikeri alımı için

İlgili bölümlerden önlisans mezunu olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Yaralanan olmak,

Balıkesir Bilecik Bursa Çanakkale Edirne İstanbul Kırklareli Kocaeli Sakarya Tekirdağ Yalova illerinde birinde ikamet ediyor olmak.

İnşaat Teknolojisi teknikeri alımı için kura çekimi 6 Ekim 2022 tarihinde 09:00 18:00 saatleri arasında Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi Numara 17 de yapılacaktır.

Harita teknikeri alımı için İlgili bölümlerden önlisans mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az %40 engelli olmak, e-KPSS sınavına girmiş olmak (0 puan), İstanbul ili ve belirtilen ilçelerinde ikamet ediyor olmak.