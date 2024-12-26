İstanbul Valiliği tarafından yürütülen İstanbul Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında Tuzla Öğrenci Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. "Bağımlılık" ve "Akran Nezaketi" gibi önemli toplumsal temaların ele alındığı toplantıda, öğrenciler çözüm önerilerini paylaştı.

Tuzla Öğrenci Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tuzla Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Şube Müdürü Aykut Beşiroğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Toplantıda, gençlerin gelecekteki liderlik rollerine hazırlanmaları amacıyla "Bağımlılık" ve "Akran Nezaketi" gibi önemli toplumsal temalar üzerinde duruldu.

"GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRECEK LİDERLERSİNİZ"

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, toplantıda gençlerin fikirlerini dinlemenin ve onların taleplerine kulak vermenin büyük önem taşıdığını belirtti. Kaymakam Güney, öğrencilere, "Sizler sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi şekillendirecek liderlersiniz" diyerek gençlerin toplumda daha fazla söz sahibi olmalarının önemini vurguladı.

"GENÇLERİN FİKİRLERİ, TUZLA’MIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Toplantının açılış konuşmasında, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, öğrencilere yönelik önemli tavsiyelerde bulunarak demokrasinin ve doğru iletişimin önemini vurguladı. Başkan Bingöl, gençlerin enerjisiyle daha güçlü bir Tuzla inşa etme hedefinde olduklarını belirterek, "Bugün burada Tuzlalı öğrencilerimizin taleplerini dinlemek ve birlikte çözüm geliştirmek için toplandık. Gençlerin fikirleri, Tuzla’mızın geleceği için çok değerli. Sizlerin yönlendirmesiyle şehrimizi daha güzel ve daha yaşanabilir kılacağız" dedi.

"İNSANINIZI VE ÜLKENİZİ ÇOK SEVMEYE, VATANA VE MİLLETE FAYDALI OLMAYA ODAKLANIN"

Başkan Bingöl, Öğrenci Meclisi’ne katılan öğrenciler vasıtasıyla tüm gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Kendinizi temsilcisi olduğunuz insanlara karşı daima sorumlu hissedin. Sözünüz gücünüzdür. Sözünüzü küçümsemeyin. Ama kimseyi incitmeden, kırmadan konuşun. Çok iyi bir dinleyici olun, sizle en zıt fikirleri savunanı da can kulağıyla dinleyin, anlamaya çalışın. Çünkü bazen göremediğimiz gerçekler bizlerle aynı düşünmeyenlerden çıkar. Eleştirmekten korkmayın, eleştirilmekten de korkmayın. Eleştiri, bir toplumu düzelten, ileriye taşıyan en önemli araçtır. Yöneticilerin ve makamların gelip geçici olduğunu bilin. Birilerinin gözüne girmeye değil, iyi insan olmaya, iyi ahlaklı olmaya, insanınızı ve ülkenizi çok sevmeye, vatana ve millete faydalı olmaya odaklanın. Geçmişin tartışmalarında boğulmayın, kan davaları gütmeyin. Gözünüzü ileriye dikin. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle: "Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir." Hayatınız boyunca genç fikirli olmaya bakın, dogmalara ve bağnazlık bataklığına asla düşmeyin. Daima sorgulayın, en çok da kendi fikirlerinizi sorgulayın, zihninizi genç tutun. Çok okuyun, çok sorun, merakınızı hep dinç tutun."

Toplantıda, gençlerin gelecekteki liderlik rollerine hazırlanmaları amacıyla "Bağımlılık" ve "Akran Nezaketi" gibi önemli toplumsal temalar üzerinde duruldu.