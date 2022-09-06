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Tuzla TEM Otoyolu'nda iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza

Tuzla TEM Otoyolu’nda 2 kamyonetin çarpışması sonucu 1’i ağır, 2 kişi yaralandı. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan Zübeyir Kolbaşı, itfaiyenin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, TEM Otoyolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. 

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:41
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Tuzla TEM Otoyolu'nda iki kamyonet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı 

Tuzla TEM Otoyolu'nda iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza
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Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu, Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Irmak yönetimindeki 34 EVH 859 plakalı kamyonet, Ankara istikametinde seyir halindeyken aynı yöne giden Sedat Çetinkaya yönetimindeki 34 BTH 73 plakalı plastik kasa yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Irmak’ın kullandığı kamyonet yaklaşık 100 metre gittikten sonra durabildi. 

Kazada, Irmak’ın yanında oturan Zübeyir Kolbaşı araç içerisinde sıkışırken, Sedat Çetinkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Kolbaşı’yı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Kolbaşı, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Hastaneye kaldırılan Kolbaşı’nın tedavi altına alındığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer kamyonetteki yaralı Sedat Çetinkaya da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Muhammed Irmak ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. 

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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