Tuzla tersaneleri Kabotaj Bayramı’nı kutladı

Kabotaj Bayramı’nın 99. yılı kutlamaları kapsamında Tuzla Sahili’nde gerçekleşen dragon bot yarışlarına, tersane çalışanlarının yanı sıra öğretmenler, kamu kurumları ve meslek kuruluşları üyeleri katıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Tersanelerarası Dragon Bot Şampiyonasına, Ada Tersanesi, Anadolu Tersanesi, Art Tersanesi (Aquart), Tersan Tersanesi, Desan Tersanesi, İstanbul Tersane Komutanlığı (Mavi Vatan Kalesi), Sedef Tersanesi, Mavi Liman Survey, Tuzla Belediyesi, Gemi Mühendisleri Odası, HAVELSAN, Gemi Onarımcılar (Bandırma Vapuru Kürekçileri), EOS Group Tersanecilik, Tuzlalı Öğretmenler, Kuzey Star Tersanesi ve Türk Loydu Vakfı takımları katıldı.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonada, birinciliği Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden oluşan takım kazandı. HAVELSAN ikinci, Sedef Tersanesi ise üçüncü oldu. Ayrıca, en fazla kadın sporcu ile yarışan takım olan İstanbul Tersane Komutanlığı (Mavi Vatan Kalesi), Ord. Prof. Dr. Ata Nutku Özel Kupası ile ödüllendirildi.

“TUZLA'YI DENİZ SPORLARIYLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tuzla Belediyesi Başkan Vekili Gökhan Can Bingöl, açılış konuşmasında, "Tuzla denizin ve tersanelerin şehridir. Kabotaj Bayramı’nı bu şehrin ruhuna uygun biçimde kutladığımız için mutluyuz. Başkanımız Av. Eren Ali Bingöl’ün vizyonuyla, deniz sporlarını halkımızla daha fazla buluşturacağız" dedi.

"BİZ BU BAYRAMI DENİZDE KÜREK ÇEKEREK KUTLUYORUZ"

Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersaneler Koordinatörü Gökhan Karakaş da "kabotaj hakkı"nın tarihsel önemini vurgulayarak,

"Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuna armağan ettiği Kabotaj hakkı bir deniz kazanımıdır. Biz bu bayramı denizde kürek çekerek kutluyoruz. Tuzla’yı gerçek anlamda bir deniz kentine dönüştürme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

BİRİNCİLİK ÖĞRETMENLERİN OLDU

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Takım kaptanı Muhammet Ali Cebesoy, şampiyonluk sonrası duygularını şöyle paylaştı:

“Zorlu rakiplerle yarıştık ama takım ruhumuzla ve doğru stratejiyle birinciliği aldık. Çoğu takım arkadaşım beden eğitimi öğretmeni; enerjimiz ve uyumumuzla öne çıktık. Belediyemizin böyle bir etkinliği düzenlemesi bizleri çok motive etti.”

KADINLARIN GÜCÜNE VURGU: ATA NUTKU ÖZEL KUPASI

Ord. Prof. Dr. Ata Nutku adına verilen özel kupa, 8 kadın sporcuyla, en fazla kadın sporcu bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı – Mavi Vatan Kalesi Takımı'nın oldu. Takımın kadın yarışmacılarından Nadire Çerezci Baycan, “Türk kadınının her alanda olduğu gibi denizcilikte de var olduğunu göstermek için buradayız. Bu ödül bizim için sadece bir kupa değil, bir sembol. Cumhuriyet kadınları olarak denizde de varız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

"SENEYE HEDEFİMİZ BİRİNCİLİK"

Etkinliğe katılan Sedef Tersanesi çalışanı Gözde Nur Oymak, üç yarış sonunda üçüncülüğü elde ettiklerini belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok heyecanlı bir gündü. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tuzla’da yıllardır çalışıyoruz, böyle bir organizasyona ilk kez katıldık. Belediyemize teşekkür ederim, seneye hedefimiz birincilik.”

Aynı takımdan Atakan Özek ise ekip ruhuna dikkat çekerek, “Hepimiz amatördük ama büyük bir motivasyon ve ekip çalışmasıyla finale kadar geldik. Deniz sporlarının yaygınlaşması için bu tür etkinliklerin önemi çok büyük” ifadelerini kullandı.