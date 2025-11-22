Tuzla Belediyesi ile Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği iş birliğinde hazırlanan “Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi”, Rumeli Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. 18 modelcinin el emeğiyle hazırladığı 43 eser, tarihî kayıklardan modern teknelere uzanan zengin bir yelpazeyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Açılışa Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Kılınç Bingöl, Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, İTÜ Denizcilik Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Özcan Arslan, dernek ve sektör temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Bingöl konuşmasında, “Tuzla’da denizin var olduğunu yeniden hatırladık. Su sporlarını hatırladık” diyerek deniz kültürünü canlandırma hedeflerini vurguladı ve “Denizle ilgilenen her komşumuzun önünü daha fazla açacağız” sözü verdi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ceylan, sergide kayık modellerinden Kurtuluş Savaşı’nın kahraman teknelerine, yandan çarklı Boğaz vapurlarından römorkörlere kadar her çeşit teknenin örneklerinin yer aldığını belirtti.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Hüseyinoğlu, bu tür etkinliklerin toplumun denizle buluşması açısından çok değerli olduğunu, sadece kıyı ilçelerinde değil Anadolu’da da yapılması gerektiğini söyledi.

Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersaneler Koordinatörü Gökhan Karakaş ise “Tuzla gerçek bir deniz kentidir” diyerek Başkan Bingöl’ün vizyonuyla tersaneden su sporlarına uzanan güçlü bir denizcilik ekosistemi oluşturulduğunu ifade etti.

Kartal Hücumbotu modeli üzerinden tarihin korunmasına da dikkat çekti.

21 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında Rumeli Kültür Merkezi’nde ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi, her yıl yeni modeller ve katılımcılarla büyümeye devam edecek.