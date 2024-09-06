Tuzla'da boya fabrikası alev alev: Bir işçi yaralandı

Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak olayda bir işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde yer alan iki katlı boya fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayi sardı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının kimyasal maddelerin bulunduğu bir fabrikada çıkması nedeniyle büyük dikkat göstererek müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren zorlu bir mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak yangında, bacaklarında yanıklar oluşan bir işçi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerindeki incelemelerde, yangının kısa devre veya yanlışlıkla başlatılan bir kaynak nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.