Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonu devrildi. 1 yaralı

Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı...

Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonu devrildi. 1 yaralı

Tuzla'da bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Akfırat Mahallesi Birinci Cadde'de seyir halindeki Enes K. idaresindeki 35 HA 9608 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralanırken, molozlar da yola döküldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik tek şeritten sağlanıyor. (AA)

Öne Çıkanlar
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı Güncel
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Hizbullah’ın uzantısı ve AKP’nin ortağı HÜDA PAR’ın liderinin skandal videosu: Ey kürdistan artık bir sahibin var Güncel
Hizbullah’ın uzantısı ve AKP’nin ortağı HÜDA PAR’ın liderinin skandal videosu: Ey kürdistan artık bir sahibin var
Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir kişi evde ölü bulundu Güncel
Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir kişi evde ölü bulundu
Bursa'da silahlı saldırı Güncel
Bursa'da silahlı saldırı
En ilginç diyet Sağlık
En ilginç diyet
Safranbolu ‘Bulut Kent Bilgi Sistemi’ne geçiyor Güncel
Safranbolu ‘Bulut Kent Bilgi Sistemi’ne geçiyor
Boy kaç santim uzatılabilir? Sağlık
Boy kaç santim uzatılabilir?