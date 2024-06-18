Tuzla'da fabrika yangını

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla’da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük bir yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni sise henüz bilinmiyor. Alevler birçok bölgeden görülmeye başlandı.

Kısa sürede büyüye yangına müdahale devam ediyor. Zaman zaman patlama sesleri de geliyor.

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VALLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yangına ilişkin açıklama yaparak "“17.06.2024 Salı günü saat 12.50 sıralarında Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak’ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıkmıştır. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD KRBN ekibi sevk edilmiştir. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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